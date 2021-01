Zurück ist die Zukunft: Warum Rückkehrer wie Jovic bei Eintracht Frankfurt sofort funktionieren

Doch der Serbe ist nicht der erste Spieler der Adlerträger, der erst ausflog, um dann bei der Eintracht wieder sein Glück zu finden. DFB-Torwart Kevin Trapp verließ den Verein nach drei erfolgreichen Spielzeiten im Sommer 2015 in Richtung Paris Saint-Germain . Für Sebastian Rode ging es zunächst 2014 zum FC Bayern und zwei Jahre später dann zu Borussia Dortmund . Immer nur kurzzeitig blühte die Klasse der beiden bei ihren neuen Klubs auf. Kaum zurück in der Mainmetropole, lieferten die beiden wieder ab.

Leistungsexplosion von Kostic Folge der Jovic-Rückkehr

Eines haben vor allem die jüngsten Rückkehrer gemeinsam. Sie sorgen für ein Stimmungshoch: im Team, im Klub, bei den Fans. Bestes Beispiel ist die Leistungsexplosion von Filip Kostic . Der 28-Jährige erlebte eine Leistungsdelle, nachdem er in den vorangegangenen beiden Spielzeiten stets Dreh- und Angelpunkt der Frankfurter Offensive war. Die Ankunft seines serbischen Landsmanns Jovic trieb auch den pfeilschnellen Flügelspieler wieder zu Höchstleistungen an.

Beim ersten Jovic-Spiel gegen Schalke (3:1) bereitete Kostic beide Treffer seines Nationalelf-Kollegen vor, eine Woche später beim 5:1 bei Arminia Bielefeld traf er einmal selbst und war an allen anderen vier Toren direkt oder indirekt beteiligt. Jovic scherzte am Dienstag bei einer Pressekonferenz, dass sein Kumpel wieder lächeln könne – „vielleicht hat das auch mit meiner Rückkehr zu tun.“

Rücklagen nahzu aufgebraucht - feste Jovic-Verpflichtung in Gefahr?

Nicht ausgeschlossen, dass die Euphorie bei der Eintracht über den Sommer hinaus anhält. Trapp und Rode kamen im Sommer 2018 als Reservisten von Topklubs ebenfalls erst per Leihe und blieben dann in ihrer alten Heimat. Klar ist aber: Das (wenn auch reduzierte) Gehalt von Jovic für eine weitere Saison – oder gar eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe für eine Verpflichtung – würde die Frankfurter vor finanzielle Probleme stellen. Bobic hatte zuletzt erklärt, dass die mühsam aufgebauten Rücklagen der vergangenen Jahre aufgrund von Corona (fehlende Zuschauereinnahmen, Erlösrückgänge in der Stadionvermarktung) nahezu aufgebraucht seien.