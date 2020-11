Rückkehrer Marvin Stefaniak weist bei Dynamo Dresden Formanstieg nach

Zum zweiten Mal in Folge durfte Stefaniak gegen die Niedersachsen zentral und von Beginn an hinter den Spitzen ran – und er fand nach ein paar verhaltenen Minuten immer besser in die Partie. Zwar kam noch nicht jeder Pass und jeder Eckball des 2017 für zwei Millionen Euro Ablöse zum Bundesligisten nach Wolfsburg gewechselten Offensiv-Allrounders beim Adressaten an und manchmal ließ sich Stefaniak auch sehr weit nach hinten fallen und verlor mitunter mal den Ball, doch seine Klasse blitzte mehr und mehr auf. Je länger das Spiel dauerte, je mehr er an Sicherheit auf dem seifigen und nur schwer bespielbaren Geläuf gewann, desto besser konnte er seine Kameraden einsetzen.