Rückkehrer Ron-Robert Zieler im Interview: "Hannover 96 ist mein Verein" 

Hannover ist meine Stadt, 96 ist mein Verein. Es war einfach mein Wunsch, wieder für Hannover 96 zu spielen. Ich habe überlegt, was ich noch machen und erreichen will. Und ich möchte beim Projekt Neuaufbau gern dabei sein. Es ist kein Geheimnis, dass ich dafür auch auf Geld verzichtet habe. Man lernt über die Jahre, Dinge anders und besser einzuschätzen. Fußball ist für mich nach wie vor sehr wichtig, und man kann nicht immer da spielen, wo man sich wohlfühlt. Aber es ist immer gut, da zu spielen, wo man sich wohl und geborgen fühlt. Ich habe für 96 mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht, Europa League gespielt, ich bin Nationalspieler geworden und Weltmeister. Jetzt will ich beim Neuaufbau dabei sein. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, hier irgendwann meine Karriere zu beenden.

Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert Zieler in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln. © imago/

… die Ziele mit 96:

Ich bin ehrgeizig, will meine Leistung bringen. Natürlich ist es mein absoluter Wunsch, so schnell wie möglich mit Hannover wieder in der 1. Liga zu spielen. Ob das im ersten Jahr geht, muss man sehen. Mit Prognosen sollte man ein Stück weit vorsichtig sein. Die 2. Liga ist brutal schwer nächstes Jahr, ein Brett. Da sind ein paar fiese Spiele dabei. Der VfB Stuttgart ist Mitfavorit mit dem höchsten Etat. Aber auch Hamburg, Nürnberg und wir werden es spannend machen. Ich spiele zum ersten Mal in meinem Leben 2. Liga – natürlich ist das eine Umstellung, aber die Herausforderung nehme ich unheimlich gerne an.

… den Trainingsauftakt mit wenig Personal:

Na klar, mit 13 oder 14 Spielern kannst du nicht in eine Saison gehen. Da wird sich etwas tun, die Mannschaft wird ein neues Gesicht bekommen. Nach einem Abstieg ist die Fluktuation immer hoch. Erst am Ende der Transferphase wird man beurteilen können, wie der Kader aussieht. Ich bin mir sicher, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen. Ich hoffe, dass meine Entscheidung für 96 ein Stück weit ein Zeichen ist, eine kleine Signalwirkung auch für andere Spieler.