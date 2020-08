Für Rückkehrer Sulejmani hat sich das 96-Gefühl "nicht verändert" - auch Neuzugang Frantz hat Spaß

Für einen war es eine ganz besondere Rückkehr: „Die Intensität war direkt hoch. Aber es war einfach schön, wieder das 96-Logo auf der Brust zu tragen“, sagte Valmir Sulejmani (24) nach dem Start mit dem alten neuen Team. „Es hat sich nichts verändert.“ Der Stürmer aus Hannover – geboren in Großburgwedel, kicken gelernt beim SC Wedemark und im 96-Nachwuchs, gereift bei Waldhof Mannheim – war am Montag einer der ersten, die am Nachmittag auf den Rasen der HDI-Arena traten. Noch früher war Hendrik Weydandt (mit Ballsack) auf dem Arenarasen. Das passt, „Henne“ soll einer der Anführer sein in der neuen Saison.

Vier Torhüter und 19 Feldspieler trainieren fürs erste mit. Das Aufstiegsteam hat Kocak damit noch lange nicht zusammen! Von den 23 Profis sollen ohnehin einige noch gehen (Bakalorz, Elez, Zieler und Co.), und mit null etatmäßigen Außenverteidigern spielt sich eine Saison eher schwer. Kocak: „Es ist mein Wunsch, so schnell wie möglich den Kader zusammen zu haben.“ Spätestens bis zum Trainingslager (23. bis 30. August) in Österreich soll das nun klappen. Aber wegen der Pandemie ist der Transfermarkt kompliziert und träger als in Vorjahren.

Frantz hat Spaß

Ein paar Neue hat 96 trotzdem schon, die waren am Montag mit dabei. Sulejmani, dazu Bayerntalent Franck Evina (20) und Mike Frantz. Der Routinier kam aus Freiburg, soll einer der neuen Anführer werden. In der Fußballbranche ist er auch mit 33 Jahren noch für seine starke Fitness bekannt. „Das war ein guter Einstand“, fand Frantz. „Direkt an den ersten Tagen hab ich mit vielen Jungs gute Gespräche gehabt. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten.“