Schalke 04 im Sinkflug: Das sind die 10 schlechtesten Rückrunden-Teams der Bundesliga-Geschichte

Mit 12 Spielen in Serie ohne Sieg hat Schalke schon jetzt den eigenen traurigen Rekord in der Bundesliga eingestellt. Gelingt am Sonntag (18 Uhr, Sky) auch gegen Bayer Leverkusen kein Sieg, würde ein neuer Negativ-Wert aufgestellt werden. Coach Wagner ist auf Schalke längst nicht mehr unumstritten, sagte aber: "Es würde mich natürlich alles andere als glücklich stimmen, aber weder im Erfolg noch im Misserfolg geht es dabei um mich.“ Und obwohl die Königsblauen eine so schlechte Rückserie spielen, können sie es nicht mehr in die Reihe der zehn schlechtesten Rückrunden-Teams aller Zeiten schaffen - der SPORTBUZZER zeigt in der Galerie, welche das waren.