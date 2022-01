Hertha BSC geht ersatzgeschwächt in den Rückrundenauftakt der Bundesliga. Insgesamt sieben Spieler wurden seit dem Trainingsstart am 29. Dezember des letzten Jahres positiv auf das Coronavirus getestet und werden trotz diverser Freitestungen zum Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Zudem fehlt mit Stevan Jovetic Herthas Topscorer, Stürmerkollege Krzysztof Piatek wurde am Samstag bis zum Saisonende nach Florenz verliehen.

