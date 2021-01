Rückrundenstart geglückt: Dynamo feiert wilden 4:3-Sieg gegen Kaiserslautern

Dresden. Dresden. Dynamo Dresden hat seinen ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Der Drittliga-Tabellenführer kam am Sonnabendnachmittag in einem wilden Spiel mit drei Führungswechseln zu einem 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Redondo hatte die Pfälzer in Führung gebracht (13.), Daferner (32.) und Hosiner (45.) drehten das Spiel noch vor der Pause zugunsten der Gastgeber. Im zweiten Durchgang brachten Pourié unter unglücklicher Mithilfe von Kevin Ehlers (46.) sowie erneut Redondo (58.) zunächst die „Roten Teufel“ in Front, ehe die SGD das Spiel für sich entschied. Königsdörffer (74.) und Hosiner (82.) stellten die Weichen auf Heimsieg. Anzeige

Zahlreiche Helfer hatten am Vormittag dafür gesorgt, dass die Begegnung im Rudolf-Harbig-Stadion überhaupt stattfinden kann, und nach den starken Schneefällen vom Morgen den grünen Rasen wieder zum Vorschein gebracht. Weil noch Reste der weißen Pracht herumlagen, wurde zusätzlich die Linien rot markiert, auch ein roter Balll´kam zum Einsatz.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Rassige Drittliga-Partie in Dresden: Die SG Dynamo bezwang die Gäste vom 1. FC Kaiserslautern nach 90 spannenden Minuten mit 4:3. ©

Dynamo-Trainer Markus Kauczinski, der erst tags zuvor seine zehntägige häusliche Quarantäne infolge seiner Corona-Infektion beendet hatte, nahm zwei Wochen nach der 0:1-Niederlage zum Jahresauftakt bei Türkgücü München drei Startelf-Änderungen vor. Für Robin Becker (Kreuzbandriss), Julius Kade und Pascal Sohm (beide Bank) begannen der nach auskuriertem Innenbandriss zurückgekehrte Kapitän Sebastian Mai sowie Paul Will und Christoph Daferner. Die beiden in dieser Woche getätigten Neuverpflichtungen Leroy Kwadwo und Heinz Mörschel saßen auf der Bank.

Ein erstes Achtungszeichen setzten die Gastgeber in der 5. Spielminute, doch nach Daferners maßgeschneiderter Flanke bekam Philipp Hosiner hinter seinen Kopfballversuch nicht genug Druck. FCK-Torwart Avdo Spahic hielt. Doch auch die Pfälzer versuchten ihr Glück. Marlon Ritters Flatterball aus der zweiten Reihe konnte Dynamo-Schlussmann Kevin Broll nur wegfausten. Im direkten Gegenzug fasste sich Paul Will gegenüber ebenfalls aus der Distanz ein Herz, zielte aber knapp rechts vorbei.

Eine muntere Partie entwickelte sich, die nach 12 Minuten Dresdens erste echte Großchance bot: Ransford Königsdörffer flankte, Hosiner bekam den zweiten Ball vorm herauseilendem Torwart und legte quer auf Daferner. Doch der schob das rote Spielgerät knapp links am Kasten vorbei. Im Gegenzug folgte auf der anderen Seite die kalte Dusche. Yannick Stark spielte einen Fehlpass nahe der Mittellinie, Lautern schaltete blitzschnell um. Jean Zimmer nahm auf der rechten Seite Tempo auf, Jonathan Meier kam zu spät und die Flanke landete im Rücken von Mai bei Redondo. Der guckte sich Broll aus und traf ins linke Eck.

Das 0:1 aus Dresdner Sicht war nicht unverdient. Dynamo hatte zwar mehr Ballbesitz, die Lauterer aber spielten gut mit und stellten sich nicht nur hinten rein. Zu allem Überfluss holte sich Tim Knipping wenig später seine fünfte Gelbe Karte, wodurch er im nächsten Spiel am Dienstag bei Waldhof Mannheim gesperrt fehlt. Lautern blieb unterdessen über rechts gefährlich. Glück für Dynamo, dass bei Zimmers nächster Flanke Pourié in der Mitte ein Luftloch schlug und anschließend auch Redondo verpasste (29.).

Die Sachsen beschäftigten die Defensive der „Roten Teufel“ sehr gut, mehrfach probierten sie es mit hohen Bällen. Einer davon war erfolgreich: Hosiner fand mit seiner Flanke Daferner, der mit vollem Karacho ins Kopfballduell gegen Hercher ging und wuchtig zum 1:1-Ausgleich einnickte (32.). Hercher beschwerte sich noch, gestoßen worden zu sein, doch Schiedsrichter Günsch gab Daferners sechsten Saisontreffer ohne jedes Zögern.

Fast wäre Daferner sogar ein Doppelpack binnen sechs Minuten geglückt, doch mit seinem Kopfball traf er diesmal Herchers Hinterkopf (38.), als Keeper Spahic schon geschlagen war. Nun hatte Dynamo das Kommando übernommen. Hinten wurde es vor der Pause nur noch mal gefährlich, als Maskenmann Ciftci, deri nach einem Nasenbeinbruch wieder mitspielte, von der Strafraumgrenze direkt abschloss, aber der Ball ging deutlich vorbei. Besser machten es die Hausherren mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs: Wieder kam eine gefährliche Hereingabe von rechts, diesmal durch Daferner. Und Hosiner zog direkt ab und drosch den Ball zum 2:1 in die Maschen – Spiel gedreht (45.)!

So positiv die erste Halbzeit aus Dresdner Sicht endete, so negativ begann die zweite. Erst 40 Sekunden standen nach der Pause auf der Uhr, als der Ball schon wieder zum Ausgleich im Netz zappelte. Kevin Ehlers hatte Herchers Hereingabe von der Grundlinie per Hacke in Richtung Innenpfosten abgefälscht, von wo der Ball zum 2:2 über die Linie rollte (46.). Das Tor jedoch wurde zunächst Pourié zugeschrieben. Dann sah Yannick Stark seine fünfte Gelbe Karte (56.), auch er muss gegen Mannheim pausieren.

Und es kam noch schlimmer für die Schwarz-Gelben: Die mittlerweile deutlich angriffslustigeren Lauterer drehten die Partie wieder zu ihren Gunsten. Ritter setzte Redondo in Szene, der von der Strafraumgrenze scharf mit seinem starken linken Fuß zum 2:3 traf. Kevin Broll streckte sich vergeblich. Nun musste Kauczinski reagieren, brachte den offensiv kreativeren Kade für Stark (66.). Eine Minute später hielten die Dresdner aber die Luft an: Broll verhinderte das 2:4 durch den völlig frei auftauchenden Pourié, dem ein abgefälschter Steilpass genau in den Lauf getrudelt war (67.).

Noch war das Scheibenschießen aber nicht vorüber. Denn jetzt drehte die SGD wieder die Führung. Erst glich Königsdörffer mit strammem Schuss unter die Latte aus, als er von Hosiner von der Grundlinie den Ball serviert bekommen hatte (74.). Und dann machte Hosiner sogar seinen Doppelpack perfekt. Die „Roten Teufel“ bekamen eine Ecke nicht geklärt. Knipping schaltete im Gewühl am schnellsten und legte quer auf den Österreicher, der zum umjubelten 4:3 für die Dresdner abschloss (82.). Eine erneute Wende in einem mittlerweile irren Spiel.