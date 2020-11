Rückschlag für den 1. FC Köln: Andersson und Meré fehlen gegen den BVB - kommt Ibisevic?

Als wäre die Aufgabe bei Borussia Dortmund nicht schon schwer genug ! Am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen den BVB fehlen dem 1. FC Köln zwei wichtige Spieler - die eigentlich fest eingeplant waren. Stürmer Sebastian Andersson und Innenverteidiger Jorge Meré traten die Reise ins Ruhrgebiet nicht an.

Vor allem der Ausfall von Andersson überrascht. Trainer Markus Gisdol sagte am Donnerstag noch, dass der Schwede zu "100 Prozent fit" sei. Doch am Freitag reagierte das frisch operierte Knie wieder auf die Belastung, weshalb ein Einsatz gegen den BVB nicht möglich ist. Auch Meré war in der Innenverteidigung eigentlich eingeplant. Doch schon am Donnerstag musste er das Training abbrechen, am Freitag war er erst gar nicht dabei.