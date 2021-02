Nächster Rückschlag: FC Barcelona patzt bei Rekord-Spiel von Superstar Lionel Messi gegen Cadiz

Der FC Barcelona hat beim Rekordspiel von Lionel Messi den achten Liga-Sieg in Serie leichtfertig verspielt und die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Der argentinische Superstar erzielte beim 1:1 (1:0) am Sonntag gegen den FC Cadiz die Führung per Foulelfmeter (32. Minute). In der Schlussphase kam der Abstiegskandidat allerdings zum schmeichelhaften Ausgleich, Álex Fernández ließ dem deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen ebenfalls per Foulelfmeter keine Chance (89.).

