Rückschlag für Atinc Nukan – RB Leipzigs Reservist verletzt sich im Training

Leipzig. Schlechte Nachrichten für Atinc Nukan: RB Leipzigs Verteidiger hat sich im Training am Dienstag einen Kapsel- und Außenbandriss zugezogen. Das teilten die Roten Bullen am Dienstag mit. Demnach wird der 25-Jährige den Roten Bullen drei bis vier Wochen fehlen.

Nukan war nach seinem zweiten Kreuzbandriss erst im Herbst vergangenen Jahres ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, spielt seither in den Planungen von Ralf Rangnick aber keine Rolle. In der Winterpause kündigte der RB-Trainer an, Nukan bei einem Wechsel keine Steine in den Weg zu legen. Allein, ein passendes Angebot blieb aus.