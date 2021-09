Rückschlag für Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios fällt mit Verletzung wochenlang aus

Das Verletzungspech bleibt Exequiel Palacios treu. Der Argentinier in Diensten von Bayer Leverkusen fällt mit einer Blessur am Sprunggelenk für die kommenden Wochen aus. Wie die Werkself am Freitagabend mitteilte, zog sich Palacios im Europa-League-Spiel gegen Ferencvaros Budapest (2:1) am Donnerstag einen Außenbandriss zu. Der 22-Jährige, der gegen die Ungarn den sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte, wird nach Vereinsangaben rund vier Wochen ausfallen. Anzeige

Palacios war im Januar 2020 für 17 Millionen Euro vom argentinischen Klub River Plate zur "Werkself" gewechselt. Dort hatte er bereits in der vergangenen Saison aufgrund eines Lendenwirbelbruchs elf Bundesliga-Partien verpasst und war wettbewerbsübergreifend auf lediglich 13 Pflichtspiele gekommen. In der aktuellen Spielzeit war er lediglich gegen Borussia Dortmund (3:4) außen vor, absolvierte darüber hinaus jede Partie unter Neu-Trainer Gerardo Seoane. Nun müssen die Leverkusener vorerst auf ihren Leistungsträger in der Mittelfeld-Zentrale verzichten.