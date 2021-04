Rückschlag für Frankfurt: Bailey und Co. schießen Leverkusen zu Big Points für Europa

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Bei Bayer Leverkusen, das sich ebenfalls noch leise Hoffnungen auf eine Königsklassen-Teilnahme in der kommenden Saison machen kann, verlor die SGE mit 1:3 (0:0). Leon Bailey (70.), Lucas Alario (80.) und Kerem Demirbay (90.+2) schossen die Werkself in der BayArena zum Sieg. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von André Silva (90.+1) kam zu spät. Durch die Niederlage hat Frankfurt als Vierter auf dem letzten Champions-League-Platz nur noch einen Punkt Vorsprung auf den BVB (2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Nachmittag), der Europa-League-Rang fünf belegt. Leverkusen sicherte Platz sechs ab und hat nur noch sechs Zähler Rückstand auf die Eintracht, bei noch drei verbleibenden Spielen. Anzeige

Bei den Leverkusenern spielte der 17-jährige Florian Wirtz von Beginn an - zwei Tage vor seiner ersten Abitur-Prüfung. "Es ist wichtig, dass er das gut zu Ende bringt. Deshalb werden wir ihn beschützen, damit er genug Zeit zum Lernen hat", sagte Trainer Hannes Wolf vor der Partie. Sven Bender, der kurzfristig aufgrund von Sprunggelenkproblemen ausfiel, wurde durch Aleksandar Dragovic ersetzt. Der Österreicher, der den Verein am Saisonende verlassen wird, hatte in den ersten vier Spielen unter Wolf keine Minute gespielt. Bei den Frankfurtern saß Nationalspieler Amin Younes zunächst draußen, für ihn spielte der zuletzt angeschlagene Daichi Kamada. Insgesamt nahm SGE-Coach Adi Hütter vier Änderungen vor: Für den gesperrten Sebastian Rode, Tuta, Timothy Chandler und Luka Jovic beginnen Stefan Ilsanker, Makoto Hasebe, Erik Durm und Aymen Barkok.

Der wichtigste Mann für die Eintracht war in der ersten Halbzeit jedoch Kevin Trapp. Der Torwart war gleich mehrfach hellwach zur Stelle und verhinderte den Rückstand. Erst rettete der deutsche Nationalspieler nach einem zunächst abgewehrten Wirtz-Schuss gegen den einschussbereiten Bailey (4.) per Blitz-Parade am Boden, dann wehrte Trapp eine Direktabnahme von Karim Bellarabi mit den Füßen ab (9.). Leverkusen erarbeitete sich viele Chancen, war aber nicht zwingend genug. Frankfurt biss sich dagegen die Zähne am Abwehr-Riegel der Werkself aus. Die beste Chance hatte Top-Torjäger Silva, der einen Schuss aus knapp elf Metern am Pfosten vorbei setzte (6.).