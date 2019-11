Rückschlag für RB Leipzig: Hinrunde für Kapitän Willi Orban gelaufen 

Leipzig. Willi Orban wird in diesem Jahr nicht mehr für RB Leipzig auflaufen. Wie die Roten Bullen am Donnerstag via Twitter bekanntgaben, musste sich der Abwehrchef einer Knie-Arthroskopie unterziehen, bei der ein freies Gelenkkörperchen entfernt wurde.

Defensivsorgen

Der erneute Ausfall Orbans ist mit Blick auf die zuletzt angespannte Personalsituation einen Rückschlag. Neben dem ungarischen Nationalspieler erlitten in den vergangenen Wochen mit Ibrahima Konaté (Beschwerden am Hüftbeuger), Nordi Mukiele und Marcel Halstenberg (beide Muskelfaserriss) drei weitere potenzielle Defensiv-Stammkräfte Verletzungen. Zumindest der deutsche Nationalspieler dürfte bei normalem Verlauf jedoch eine Option für das nächste Pflichtspiel gegen den 1. FC Köln am 23. November in der Red-Bull-Arena sein.