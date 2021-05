Rückschlag im Aufstiegsrennen: TuS Vinnhorst verliert nach spannender Schlussphase gegen Rostock

Nils Eichenberger musste Finn Backs nach der bitteren 25:27 (12:13)-Niederlage der Vinnhorster Handballer gegen Empor Rostock trösten. Der Linksaußen verpasste 34 Sekunden vor dem Abpfiff den Ausgleich, während Per Oke Kohnagel im Gegenzug der entscheidende Treffer der Gäste gelang. Für den TuS in der Aufstiegsrunde ein herber Rückschlag im Kampf das Viertelfinale.

"Eine Abwehrschlacht, 60 Minuten am Limit"

Vor allem Matheus Costa Dias und Tim Otto hatten einen schwarzen Tag. Ein Knackpunkt war beim Stand von 22:21 (51.) auch die Rote Karte gegen Maurice Lungela, der beim Versuch einen Gegenstoß zu stoppen, zu spät kam. „Keinen Kommentar“, sagte Dominikovic und damit eine ganze Menge. Sein Gegenüber Till Wiechers war dagegen bester Laune, zumal Empor bei einer Niederlage wohl aus dem Rennen gewesen wäre: „Es war eine Abwehrschlacht, 60 Minuten am Limit. Das hätte in beide Richtungen gehen können.“

Wie schon in den ersten beiden Spielen gegen Hagen und in Hildesheim kam der TuS im Angriff aber schwer ins Spiel, weil im Rückraum die nötige Abstimmung fehlte. Rostock verhinderte die Anspiele an den Kreis, wo überraschend Ruben Carlos Sousa für den in Hildesheim überragenden Milan Mazic begann. Während die Gastgeber für jedes Tor hart arbeiten mussten, nutzte Rostock die erste Überzahl zur 7:4-Führung (13.).

Verbissene Kämpfe um jeden Ball

Dominikovic brachte im Tor Mustafa Wendland für den glücklosen Milos Mojsilov, der keine Hand an den Ball brachte. Mit der Einwechslung von Mazic kam mehr Schwung in die Offensivbemühungen. Hendrik Pollex und Florian Freitag gelangen zum 6:8 (19.) und 7:8 (20.) endlich zwei leichte Tore aus dem Rückraum. Auch das Glück kam jetzt dazu: ein eigentlich harmloser Versuch Eichenbergers aufs leere Tor rollte abgefälscht an Rostocks rechtzeitig zurückgeeiltem Keeper Robert Wetzel vorbei zum 9:10 (25.) ins Netz.

In der Pause gab es eine herzliche Umarmung zwischen Wetzel und Wendland, die in der Saison 2015/2016 mit den Handballfreunden Springe in der zweiten Liga spielten. Auf dem Weg dahin hatte die Partie große Bedeutung – das war beiden auch nach Wiederanpfiff anzumerken. Verbissen wurde um jeden Ball gekämpft, doch Rostock wirkte abgeklärter und setzte sich auf 18:15 (40.) ab. Doch Vinnhorst verlor nicht den Kopf. Nur dem Trainer gingen die Emotionen durch. Weil er den folgenden Siebenmeter lautstark kommentierte, es gab eine Zeitstrafe gegen die Bank.