Rückschlag im Kampf um Europa: VfB Stuttgart muss weiter auf Orel Mangala verzichten

Das erhoffte Comeback gegen den Ex-Klub ist geplatzt. Und die personelle Situation beim VfB Stuttgart weiter angespannt. Mittelfeldspieler Orel Mangala hat sich im Training am Dienstag erneut eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Belgier werde bis auf Weiteres ausfallen und die kommenden Partien verpassen, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Auch die gegen Mangalas früheren Arbeitgeber Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Anzeige

Es ist eine weitere Hiobsbotschaft für den VfB und Mangala selbst. Schon beim FC Bayern (0:4) und gegen Werder Bremen (1:0) hatten die Schwaben den 23-Jährigen im Zentrum ihres Spiels zuletzt vermisst. Denn genau wie das ganze junge Team um ihn herum hat auch Mangala persönlich in den letzten Monaten eine beachtliche Entwicklung genommen. Er ist ein Sinnbild des Stuttgarter Aufschwungs geworden.

"Orel hat hinsichtlich Konstanz, Persönlichkeit und Athletik große Fortschritte gemacht", lobte ihn Sportdirektor Sven Mislintat, noch ehe ihn die Nachricht des erneuten Ausfalls ereilte. "Er zeigt nicht nur über mehrere Spiele hinweg konstante Leistungen, sondern auch innerhalb eines Spiels. Die Schwankungen, die für einen jungen Profi auch ein Stück normal sind, werden immer weniger." An Torgefahr fehlt es Mangala noch. Spielerisch war er zuletzt aber extrem wertvoll für den VfB.

Verlängert der VfB mit Mangala? Schon in der vergangenen Zweitliga-Saison zählte Mangala zu den Leistungsträgern der Schwaben. Eine Etage höher spielte er bislang sogar noch beständiger. Auf dem Platz harmoniert er in der Zentrale mit Wataru Endo, daneben führt er die Französisch sprechende Gruppe um Silas Wamangituka und Tanguy Coulibaly an. Zu der gehört auch Naouirou Ahamada, der Mangala im Spiel bei Bayern unlängst vertreten hatte, ihn aber (noch) nicht gleichwertig ersetzen konnte.