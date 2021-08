Herber Rückschlag im Medaillenrennen: Vielseitigkeits-Reiter legen nach Patzern Protest ein

Das deutsche Vielseitigkeits-Team ist im Geländeritt im Kampf um die Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio deutlich zurückgefallen. Nach Fehlern von Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant und Michael Jung aus Horb mit Chipmunk rutschte das Trio am Sonntag von Platz zwei auf sechs. Im Einzel fiel Jung vor dem abschließenden Springen am Montag (10 Uhr) auf Rang zehn. Zweite ist hingegen Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande hinter dem Briten Oliver Townend mit Ballaghmor Class.

