Erneuter Rückschlag für Ragnar Ache: Frankfurt-Stürmer fällt auf unbestimmte Zeit aus

SGE-Neuzugang Ragnar Ache bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Wie Eintracht Frankfurt am Dienstag bestätigte, wird der Sommer-Neuzugang der Hessen "erneut längerfristig" ausfallen. Der 22-Jährige zog sich wiederholt eine Sehnenverletzung am rechten Oberschenkel zu. Die Blessur sei "diesmal an der im Vergleich zum vergangenen Herbst anderen Seite im hinteren Bereich" zu verorten, heißt es in der Mitteilung des aktuellen Bundesliga-Vierten.

