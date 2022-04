Nächster Rückschlag für Rangnick-Team: Manchester United verliert bei Abstiegskandidat FC Everton

Manchester United verpasst in der Premier League den Sprung auf die internationalen Plätze. Das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick musste sich am Samstag dem FC Everton mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und blieb zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Pflichtspielen ohne Sieg. Sollte die Konkurrenz gewinnen, wäre ein Champions-League-Platz bereits sechs Punkte weit entfernt. Für die Toffees war es hingegen ein ganz wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg in die Championship - der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt vorerst vier Punkte.

