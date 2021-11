Nächster Rückschlag für Youssoufa Moukoko: BVB-Talent reist verletzt von U21-Nationalmannschaft ab 

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss erneut auf Youssoufa Moukoko verzichten. "In Absprache mit seinem Verein Borussia Dortmund reist Youssoufa Moukoko aus dem Mannschaftshotel der deutschen U 21-Nationalmannschaft ab. Grund dafür ist eine Entzündung am Auge", teilte der DFB am Donnerstagnachmittag mit.

