Nach Nullnummer im Rückspiel: Das sagen Liverpool-Trainer Klopp und Real-Star Kroos

Nationalspieler Toni Kroos hat mit Real Madrid mit Routine und Glück alle Bemühungen des FC Liverpool abgewehrt und steht erneut im Halbfinale der Champions League. Trotz bester Gelegenheiten kam das Team von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch im Stadion an der Anfield Road nicht über ein 0:0 hinaus und schied nach dem 3:1-Sieg der Spanier im Hinspiel aus.

"Heute war es definitiv hart erarbeitet - souverän war es nicht. Dafür haben uns die längeren Ballbesitzphasen gefehlt, um ein bisschen mehr Ruhe, Sicherheit und Kontrolle zu haben. Es gehört dazu. Es ist Champions-League-Viertelfinale in Liverpool. Es war klar, dass es nicht einfach wird", sagte sagte Kroos gegenüber Sky: "Wir glauben an uns. Wir glauben nicht an das, was außen gesagt wird. Wir glauben das ganze Jahr an uns und arbeiten hart dafür. Real Madrid bleibt Real Madrid. Das zeigen wir auch dieses Jahr. Wir stehen verdient im Halbfinale", sagte Kroos gegenüber Sky.