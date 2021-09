Rückspiel nach sechs Jahren: SC DHfK Leipzig und HSV Hamburg trennen sich mit 27:27

Leipzig. Gut sechs Jahre hatte das Rückspiel zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga auf sich warten lassen. Gleich im ersten Jahr der Grün-Weißen im Oberhaus hatten sich die Hansestädter einer möglichen Revanche nach der 27:31-Niederlage im Hinspiel gegen die Sachsen selbst beraubt. Anzeige

Doch am Donnerstagabend war die Insolvenz vergessen, die Hamburger zurück in der Messestadt und zurück für einen Auswärtssieg. Am Ende trennten sich die Teams mit 27:27 (11:13) und teilten sich die Punkte in einem harten Kampf.

Doch nach einem halben Jahrzehnt waren die Rollen beim Rückspiel umgedreht. Die Mannschaft um Star-Keeper Johannes Bitter reiste dieses Mal als ambitionierter Aufsteiger an, die Grün-Weißen gingen als etablierter Bundesligist und Favorit ins Rennen. Nach 50 Sekunden eröffnete Luca Witzke zum 1:0 - ganz ähnlich und zum exakt selben Zeitpunkt hatte es Teamkollege Lucas Krzikalla im Hinspiel gemacht. Doch statt eines 3:0-Laufs und einer frühen, deutlichen Führung mussten die Sachsen von Beginn an um jedes Tor kämpfen.

Zahlreiche Strafwürfe

Die Elbestädter waren hochmotiviert, bissig und zeigten vollen (körperlichen) Einsatz. Allen voran Tobias Schimmelbauer, der sich innerhalb von 25 Minuten zwei verdiente Zweiminutenstrafen einhandelte und Witzke einen heftigen Schlag verpasste. Nach kurzem Check-Up durch Mannschaftsarzt René Toussaint ging es für den Führungsspieler jedoch weiter. In einem Spiel auf Augenhöhe schenkten sich die beiden Teams wenig – außer zahlreiche Strafwürfe.

In der 18. Minute führte Johannes Bitter einen Ablenkungstanz vor Krzikalla auf, der bereits zum dritten Mal an der Siebenmeter-Markierung stand. Der Rechtsaußen würdigte seinen Kontrahenten kaum eines Blickes, blieb eiskalt, täuschte zweifach an und warf dann ganz locker über den Keeper hinweg, als dieser sich bereits auf den Boden getanzt hatte. Klarer kann ein Schütze einen Strafwurf nicht gewinnen. Für die Halbzeitführung reichte Krzikallas Leistung jedoch nicht aus. 2021 ging es mit 11:13 in die Pause, 2015 hatte es 15:11 gestanden.

Die Führung der Gäste wuchs nach dem Wiederanpfiff weiter – den größten Anteil daran hatten die Sachsen selbst, die hinten zu viele Würfe zuließen und vorne mehrere Chancen verschenkten. Aufgeweckt vom erschreckenden 14:18-Zwischenstand fuhren die Hausherren die angekündigten Krallen aus und kämpften sich zurück ins Match. Getrieben von 2586 Zuschauenden zeigten vor allem Lovro Jotic, Witzke und Krzikalla ihre offensiven Stärken. Nach sieben Minuten war der Rückstand vergessen und beim 20:20 wieder alles drin.



Keeper Joel Birlehm sicherte seiner Mannschaft in der Schlussphase mehrfach die knappe Führung, so auch in der 58. Minute beim 26:25. Doch direkt im Anschluss fing Leif Tissier einen Ball ab und glich im Tempogegenstoß aus. Mit lediglich 18 Sekunden verbleibend geht die Truppe von André Haber durch Witzke ein letztes Mal in Führung. Coach Torsten Jansen zog die Auszeit, koordinierte den letzten Angriff, den Schimmelbauer von Linksaußen an Birlehm vorbei ins Netz wirft. 27:27 der faire Endstand.

