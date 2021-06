Rücktritt ausgeschlossen: Gareth Bale will weiter für Wales spielen – bis zum Karriereende

Der walisische Superstar und Kapitän Gareth Bale hat angekündigt, bis zum Ende seiner Karriere für die Fußball-Nationalmannschaft seiner Heimat spielen zu wollen. "Ich will weiterspielen", sagte der 31-Jährige dem walisischen TV-Sender S4C nach der 0:4-Niederlage seiner Mannschaft im Achtelfinale der Fußball-EM gegen Dänemark am Samstagabend. "Ich werde bis zu dem Tag für Wales spielen, an dem ich aufhöre, Fußball zu spielen."

