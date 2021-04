Ruckzuck-Comeback für Gifhorns Idiev: Gegner wirft das Handtuch

Gut anderthalb Jahre hatte Bashir Idiev auf seinen fünften Profikampf warten müssen, am Samstag war es endlich so weit - und dann dauerte der Fight keine zwei Runden: Der Gifhorner Weltergewichts-Boxer bezwang den Ungarn Gyula Rozsas in Ötigheim schon in der zweiten von sechs Runden durch technischen K.o.

"Eigentlich wäre ich gern über die Distanz gegangen, die beiden Kämpfe davor waren ja auch schon vorzeitig beendet", so der 24-Jährige. Die beiden Fights Ende 2019 hatte Idiev ebenfalls durch technischen K.o. für sich entschieden. "Ich habe von Anfang an dominiert, ihn schon in der ersten Runde runtergeschickt", berichtet Idiev.