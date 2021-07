Nach viereinhalb Jahren im Free-TV zieht sich Sky mit seinem Nachrichtenkanal zurück: Sky Sport News HD wird ab Mittwoch nur noch im Abonnement zu empfangen sein. Damit vollzieht der Sender einen bereits im Mai verkündeten Schritt . Warum der Rückzug? "Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen", zitierte der Sender seinen Executive Vice President Sport, Charly Classen.

Künftig soll das 24-Stunden-Nachrichtenprogramm als Teil des Entertainment-Pakets im Sky-Abonnement verfügbar und bei der Bestellung eines Sky-Tickets enthalten sein. Fortan soll mehr Bildmaterial aus den vom Sender übertragenen Sportarten zu sehen sein, außerdem werde es weniger Werbeunterbrechungen geben, stellte Sky in Aussicht. "Mit noch mehr exklusiven News, Hintergründen und vor allem Live-Fenstern in aktuelle Sky-Übertragungen werden wir unseren Kunden künftig einen echten Mehrwert bieten", sagte Classen.

Auf Sky Sport News HD, das im Dezember 2011 aus der Taufe gehoben worden war, werden in den kommenden Wochen hinter der Bezahlschranke auch einige Testspiele von Bundesligisten zu sehen sein, unter anderem zwei Mal Eintracht Frankfurt (am 24. Juli gegen Racing Straßburg und am 31. Juli gegen AS Saint-Etienne). Bereits am Dienstag zeigt der Nachrichtensender - noch frei empfangbar - ein Blitzturnier in Saalfelden im Salzburgerland mit dem VfB Stuttgart, dem FC Liverpool um Star-Trainer Jürgen Klopp und dem FC Wacker Innsbruck. Der Ball rollt ab 18 Uhr.