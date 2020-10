Ruder-EM: Dresdner Karl Schulze muss in den Hoffnungslauf

Dresden. Der Dresdner Olympiasieger Karl Schulze muss mit dem deutschen Doppelvierer bei der Europameisterschaft im polnischen Posen eine Zusatzschicht einlegen. Das Quartett, zu dem noch Tim Ole Naske (Hamburg), Max Appel (Magdeburg) und Hans Gruhne (Berlin) gehören, musste sich im Vorlauf mit Platz zwei hinter Titelverteidiger Niederlande begnügen. Die Holländer führten von Beginn an und kamen nach 5:36,740 Minuten ins Ziel. Die deutsche Crew lag die ganze Zeit über auf dem zweiten Rang, erreichte mit deutlichem Rückstand in 5:49,740 Minuten die Ziellinie. Da sich nur der Sieger direkt für das A-Finale am Sonntag qualifiziert, muss der Doppelvierer den Umweg über den Hoffnungslauf am Sonnabend nehmen.

Auch sonst gab es am ersten Tag der Titelkämpfe, die der einzige internationale Höhepunkt in diesem Jahr sind, aus deutscher Sicht Licht und Schatten. Eine überzeugende Vorstellung lieferte der Achter, der sich mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg auf dem Weg zur Titelverteidigung befindet. Weil in Posen nur fünf Achter-Boote gemeldet waren, wurde der Vorlauf zu einem sogenannten Bahnverteilungsrennen.