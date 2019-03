Ruder-Langstrecke am Sonntag in Burghausen: Elite-Kader fehlen diesmal

Leipzig. Der Härtetest in Leipzig war seit Urzeiten für die deutsche Ruder-Elite ein Muss, wer zum Frühlingserwachen die traditionelle 6-km-Langstrecke in Burghausen „schwänzte“, musste triftige Gründe auf den Tisch legen. Im vorolympischen Jahr ist alles anders. Die Tokio-Kandidaten unterziehen sich am Wochenende in Hamburg einer internen DRV-Leistungsüberprüfung über die obligatorischen 2000 Regatta-Meter. Es heißt von Verbandsseite: Leipzig passe diesmal nicht in den Terminkalender.

Rippenbruch gibt Rätsel auf

Leipzigs Aushängeschild Annekatrin Thiele fehlt hier und anderswo. Die 34-Jährige hat sich einen Rippenbruch zugezogen und musste deshalb eher aus dem Trainingslager in Spanien abreisen. Wie es passiert ist, bleibt ihr ein Rätsel. „Ich kann es mir nicht erklären. Erst dachte ich, es ist eine Blockierung.“ Doppeltes Handicap für die Weltklasse-Skullerin. „Schon seltsam. Erstmals nicht in Leipzig und dann überhaupt nicht zu fahren“, schildert die Doppelvierer-Olympiasiegerin ihre Gefühlswelt – sieben Mal hat die Athletin die Langstrecke ihres Vereins SC DHfK bereits gewonnen. Dazu kommen fünf deutsche Meistertitel im Einer.

Mit Radfahren und Bein-Krafttraining hält sich Annekatrin Thiele momentan fit. „Es geht mir schon viel besser, nächste Woche will ich wieder mit dem Rudern beginnen“, hofft sie auf einen zügigen Leistungsaufbau. Auch Trainerin Angelika Noack (66) ist vorsichtig optimistisch. „Wir schauen, wie es läuft. Dann wird über eine Teilnahme an den Kleinboot-Meisterschaften entschieden“, sagt Coach und DHfK-Vizepräsidentin Noack. Der nationale Titelkampf findet vom 12. bis 14. April in Köln statt. Sollte die Leipzigerin bis dahin noch nicht fit sein, hat der Verband hat seiner Elite-Kraft eine Schonfrist bis zur Internationalen Wedau-Regatta in Duisburg Anfang Mai eingeräumt.

Am Wochenende fährt Fußball- und Handballfan Thiele – nach Hamburg, um ihre Trainingskollegin und Freundin Julia Richter (30) anzufeuern. Beide saßen zusammen mit Carina Bär und Britta Oppelt 2012 im Doppelvierer, der in London olympisches Silber gewann.

Zwillingsschwestern auf Kurs

Zurück zur Standortbestimmung in Leipzig. 350 Teilnehmer aus der U23 und dem Juniorenbereich werden im Ruder-Revier Burghausen erwartet, darunter Gäste aus Bayern. Diese mussten ihre Frühjahrslangstrecke aufgrund von Hochwasser absagen. Für Gastgeber SC DHfK starten am Sonntag ab 9 Uhr auf dem Elster-Saale-Kanal 16 Sportler. Neben den Zwillingen Johanna und Marion Reichardt (Leichtgewichts-Bronze bei der Studenten-WM 2018) wollen unter anderem die U23-EM-Dritten von 2018, William Strulick und Richard Aurich bei der Konditions-Regatta überzeugen.

Vom Stützpunkt aus Dortmund reist Paul Dohrmann (19) an. Das Eigengewächs der Wurzener Rudervereinigung hat sich mittlerweile in der neuen Heimat gut eingelebt. Langeweile kommt bei den „Ruhrfestspielen“ nicht auf. „Ich ziehe gerade von einer WG in eine eigene Wohnung. Das Jura-Studium an der Ruhr-Universität Bochum geht ab dem Sommersemester richtig los. Das Training ist intensiv. Die Leute hier sind sehr nett“, fasst der 1,97 Meter große Modellathlet zusammen. In Leipzig fährt er den Zweier ohne mit John Heithoff (Münster). 13 U23-Boote werden starten. Dohrmann/Heithoff wollen einen Platz unter den ersten Sechs. Langfristig planen beide den Sprung in den A-Kader. In dieser Saison ist eine Teilnahme an der U23-EM und WM das Ziel.

Sächsischer Weg am Standort

Kurs Olympia liegt an. Für Routinier Annekatrin Thiele wären es die vierten Spiele. Gold und zweimal Silber hat sie schon erkämpft. Wer folgt nach? Wie geht’s mit der Traditionssportart in Leipzig nach dem Wegfall des Bundesstützpunktes weiter? „Wir versuchen einen sächsischen Weg zu gehen, um die Finanzierung zu sichern. Die Gespräche mit dem Landessportbund und dem Innenministerium laufen noch“, informierte DHfK-Abteilungsleiter Thomas Krümmling. Derweil laufen die Vorbereitung auf die Bundesliga. Am 17. August werden die Vereins-Achter die 350 Meter zwischen Sachsenbrücke und Rennbahnsteg bewältigen. Der finale Schlagabtausch findet wieder unter Flutlicht statt. Den Rahmen für das Spektakel bietet zum wiederholten Mal das Wasserfest.

Der Deutsche Ruderverband freut sich auf den Start des gemeinsamen Filmprojektes „Sxulls – Row to Tokyo“ mit der Produktionsfirma Close Distance Productions. Das Team um Produzentin Silvia Weihermüller („Die Norm“) begleitet das Männer-Skull-Team auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020.

