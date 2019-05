Ruderin Annekatrin Thiele greift jetzt an

Leipzig. Der innere Schweinehund meldete sich in den vergangenen Wochen häufig. Weltklasse-Ruderin Annekatrin Thiele (34) vom SC DHfK musste nach einem Rippenbruch pausieren, verpasste die interne Verbandsüberprüfung und konnte auch ihren deutschen Meistertitel nicht verteidigen. Der Leistungsaufbau im vorolympischen Jahr lief anders als geplant. Aber jetzt ist Annekatrin Thiele startklar.

Am Wochenende wird die Polizeihauptmeisterin an der Internationalen Wedau-Regatta in Duisburg teilnehmen. Glückshund Jack, zehn Monate alter Bobtail von Trainerin Angelika Noack (66), ist mit an der Strecke. Das Trio hofft auf einen Whow-Effekt. „Die gewisse Power fehlt noch. Aber ich muss überhaupt erst einmal in die Saison kommen und mich gegen starke Konkurrenz strecken“, sagt die Doppelvierer-Olympiasiegerin von 2016 vor ihrem ersten Härtetest.