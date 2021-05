Arnold nicht mehr am Schlag: Achter soll mit mehr Watt zu Olympia in Tokio

Bei einem Haus würde man wohl von einer Komplettsanierung sprechen: Neue Schlagfrau, Umbesetzungen auf vier Positionen, zwei Ruderinnen neu an Bord. Nur wenige Tage vor der Olympiaqualifikationsregatta in Luzern ist der Frauenachter des Deutschen Ruderverbandes (DRV) mit den beiden Hannoveranerinnen Marie-Cathérine Arnold und Frauke Hundeling an Bord stark verändert worden. Die bisherige Schlagfrau Arnold vom HRC wurde als Taktgeberin abgelöst von Tabea Schendekehl aus Dortmund. „Das war der eine geplante Tausch“, sagt Arnold. Beim Saisonauftakt, der EM vor drei Wochen im italienischen Varese, war der Achter nur auf den fünften Platz gerudert. Das dürfte der Grund für die hektisch anmutenden Wechsel sein. „Da liegt ein gewisses Risiko drin bei der kurzen Vorbereitungszeit“, sagt Thorsten Zimmer, Trainer am Bundesstützpunkt Hannover.

Schendekehl taktete das Großboot im vergangenen Jahr erfolgreich zu EM-Silber, fehlte aber die vergangenen Monate im Training wegen eines Auslandsaufenthalts. Sie kommt extra für die Quali zurück. Arnold rudert nun auf der Vizeschlagposition. Neu im Boot sind Pia Greiten (Osnabrück) und Michaela Staelberg (Krefeld). Die beiden neuen Besatzungsmitglieder gehörten bis Anfang April noch zur Skull-Nationalmannschaft. Greiten verlor aber die DRV-interne Einer-Ausscheidung. Staelberg galt eigentlich als die etatmäßige Ersatzfrau des Doppelvierers unter anderem mit DRC-Ruderin Carlotta Nwajide, nachdem sie im internen Konkurrenzkampf mit Daniela Schultze (Potsdam) um die lange umstrittene Bugposition unterlegen war.