Carlotta Nwajide übt auf ihrem Wohlfühl-Kanal für EM-Gold in Polen

Sie will auf keinen Fall zurückrudern. Den Platz im deutschen Vierer hatte Carlotta Nwajide für Olympia ja fast schon sicher. Aber als die Spiele in Tokio auf 2021 verschoben wurden, fiel die DRC-Ruderin in ein mentales Loch. „Da war eine Leere“, sagt die Doppelzweier-Europameisterin von 2019. Aber Aufgeben ist ihre Sache nicht, körperlich ist die 24-Jährige ohnehin topfit. Den Eindruck macht die Sportsoldatin im Rang einer Stabsgefreiten bei einem Besuch in Hannover. Nächstes Etappenziel ist eine Medaille bei der Europameisterschaft in Polen im Oktober. Nwajide ist zwar in Berlin stationiert, nutzt aber jede Chance, um sich auf der Trainingsstrecke in Ahlem zu verbessern.

Für die Technik ist das ex­trem wichtig. „Da ist die Betreuung hier besser und intensiver“, sagt Nwajide und lobt damit Thorsten Zimmer, der Trainer am Bundesstützpunkt Hannover ist. Er kann sich mehr Zeit nehmen, auf der Trainingsfahrt begleitet er an diesem Tag die gesamte Gruppe mit fünf Ruderern und Geografie-Studentin Nwajide im Motorboot bis zum Wendepunkt am Mittellandkanal. „In Berlin fährt das Begleitboot oft nur die ersten Kilometer mit, da sind die Gruppen auch größer“, sagt Nwajide.