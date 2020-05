Smith und Knaak haben die U23-EM im Visier - und Enten sowie Schwäne im Auge

Um 7 Uhr beginnen die Freunde und Jurastudenten im zweiten Semester an diesem kühlen Morgen ihre Einheit in Ahlem am Kanal. Es schwant ihnen nichts Übles, das Geflügel hält sich friedlich abseits. Und für die Schildkröte, die sich gern am Steg sonnt, ist es noch zu frisch. „Die wohnt hier offenbar“, sagt Knaak und lächelt.

Selbst dann nicht, wenn man Juniorenweltmeister im Deutschlandachter ist wie Leon Knaak und Ryan Smith vom Deutschen Ruder-Club Hannover. Doch immerhin dürfen die beiden großen Talente überhaupt wieder aufs Wasser, da nehmen sie renitentes Federvieh gern in Kauf. Schließlich kämpfen die beiden um die Teilnahme an der für September geplanten U23-EM in Duisburg.

Das An- und Ablegen am Kanal kann für die Ruderer eine etwas heikle Sache sein in diesen Tagen. Das hat aber weniger etwas mit der Corona-Krise und den Sicherheitsabständen zu tun. Vielmehr haben Enten und Schwäne jetzt ihren Nachwuchs dabei, und Letztere verstehen vergleichsweise wenig Spaß, kommt man ihnen zu nahe.

Fahren muss jeder in einem Einer, Training im Zweier oder in noch größeren Booten ist in Niedersachsen noch nicht wieder erlaubt. Neun Kilometer rudern Knaak und Smith bis zur Mündung in den Mittellandkanal und dann wieder zurück. Thorsten Zimmer, Trainer am Bundesstützpunkt in Hannover, begleitet sie mit dem Motorboot. „Es ist gut, dass wir nun seit einigen Wochen wieder rausdürfen, auch das Krafttraining am Olympiastützpunkt klappt problemlos“, sagt der Coach. Die Crews des Deutschen Ruder-Verbandes haben wieder Fahrt aufgenommen.

Die Konkurrenz ist enorm

Einen wichtigen Vorteil haben allerdings die Athleten aus Nordrhein-Westfalen oder Bayern, die schon wieder Zweier fahren dürfen. Nur in dieser Bootsklasse, also mit dem Riemen statt mit den Skulls, wird die EM-Quali im Juli gefahren. „Es wäre schon gut, wenn wir das auch bald wieder dürfen“, betont Smith. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr mit ihm als Schlagmann ist das befreundete Duo in den U23-Kader aufgerückt, dort ist die Konkurrenz enorm.

Annähernd allein unterwegs sind die beiden 19-Jährigen an diesem Morgen auf dem Kanal. Kaum Freizeitsportler legen so früh ab. Eher sind es da schon wieder die jungen Entchen, die den schnellen Booten zu nahe kommen, bis zu 14 Stundenkilometer erreichen die Ruderer in dieser Einheit. Höchstgeschwindigkeit im Einer sind etwa 18 km/h, der Achter bringt es im Rennen auf 24 km/h. „Und du willst ja nicht in ein Tier reinfahren“, sagt Knaak.