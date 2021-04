"Gutes Rennen zum Einstieg": Doppelvierer um Nwajide erreicht EM-Finale mühelos

„Ein gutes Rennen zum Einstieg“, urteilte Nwajides Heimtrainer Thorsten Zimmer, warnte aber: „ Auch die Ruderinnen aus Großbritannien waren sehr stark.“ Denn den anderen Vorlauf gewannen die überraschend starken Britinnen ebenso deutlich. Pandemiebedingt waren die Ruderfrauen aus Großbritannien international ein Jahr gar nicht angetreten. Bei ihrem Comeback düpierten sie auf Anhieb die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden.

Riemenvierer muss in den Hoffnungslauf

Der Riemenvierer mit Schlagfrau Janka Kirstein musste in seinem Vorlauf die Konkurrenz bereits vor der Streckenhälfte ziehen lassen. Die 23-jährige HRC-Ruderin und ihr Team setzen nun auf ihre zweite Chance im Hoffnungslauf am Samstag, das A-Finale am Sonntag zu erreichen.

Eben diese Finalteilnahme am Sonntag ist dem Achter mit Schlagfrau Marie-Cathérine Arnold (HRC) und Frauke Hundeling (DRC) bereits sicher, weil nur sechs Nationen Teams in der Bootsklasse gemeldet haben. Im sogenannten Bahnverteilungsrennen am Freitag überzeugte der Achter jedoch nicht. Arnold und Co. ruderten als letzte ins Ziel und müssen nun hoffen, dass die Karten im Endlauf neu gemischt werden.

„Unsere Saisonvorbereitung war nicht darauf ausgelegt, bei der EM schon absolute Spitzenleistungen abzurufen“, hatte Arnold die Erwartungen bereits im Vorfeld gedämpft. Erst im Mai bei der Nachqualifikationsregatta für die Olympischen Spiele will der Achter in Richtung Tokio angreifen.