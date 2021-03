Olympia fest im Blick: Hannovers Ruder-Quintett bereitet sich auf das Rennen seines Lebens vor

Ein größeres Boot wieder flott zu bekommen, ist komplizierter als ein kleineres. Das ist auch beim Rudern so. Von daher ist es umso erstaunlicher, wie viel Fahrt der Deutschland-Achter der Frauen in recht kurzer Zeit wieder aufgenommen hat. Annähernd zehn Jahre fuhr dieses Boot international nur nebenher, erst im letzten Jahr gelang mit EM-Silber die Wende.

An die Position der Schlagfrau gewechselt ist Arnold, sie ist die routinierteste Kraft im Boot und hat bereits Olympiaerfahrung. Vom 9. April an fährt der Achter bei der Europameisterschaft im italienischen Varese um eine Medaille. „Aber da starten wir aus dem Training, es geht in erster Linie um die Olympiaquali in Luzern Mitte Mai, dort wird es das Rennen unseres Lebens“, sagt Hundeling. „Marie und Frauke dürften ihren Platz im Achter sicher haben“, ist Zimmer überzeugt. Das Boot hat nach den verpassten Spielen von Rio 2016 wieder eine prima Perspektive, was auch am neuen australischen Coach Tom Morris liegt. Er hat das Teamgefühl gestärkt.

In Spanien waren die Bedingungen nahezu optimal. Viel wichtiger aber war Hundeling: „Das Boot lief gut, wir sind optimistisch. Wir haben das hier gut durchgezogen, jede Einheit.“ Sie sitzt im Achter an Position sechs, ist damit sozusagen Anführerin des Maschinenraums. „Wir sind sehr gut über den Winter gekommen und haben die Grundlagen geschaffen für dieses wichtige Jahr.“

„Dass wir ein Quintett aus Hannover bei der Olympiavorbereitung haben, ist schon ein großer Erfolg“, betont Thorsten Zimmer, Trainer am Bundesstützpunkt in Hannover. Er war ständig mit den Athletinnen im Austausch, gab täglich telefonisch Tipps und Hilfestellungen.

Osterkamp schulte erst vor rund einem Jahr zur Skullerin um – der Variante mit zwei Rudern. Sie überzeugte in Spanien mit guten Leistungen und fährt nun nächste Woche in einer internen Quali des DRV um die Olympiachance im Einer, der sich wiederum erst in Luzern das Tokio-Ticket sichern muss. Osterkamp hat eine Außenseiterinnenchance. „Tolle Anerkennung für Lenas Auftritt, ihre Konkurrenz ist aber sehr stark“, sagt Zimmer.

Der DRV entscheidet

Wie Osterkamp zählt Kir­stein eigentlich zum Perspektivkader, der Olympia 2024 in Paris im Blick hat. Was nicht bedeutet, dass für das HRC-Talent kein Weg nach Tokio führt. Sollte der Riemenvierer, der bei den Frauen in diesem Jahr erstmals olympisch wird, ebenfalls nach Luzern entsandt werden, bekäme Kir­stein ebenfalls ihre Chance. „Dieser Vierer ist aber als Nachwuchsboot gedacht. Es bleibt abzuwarten, wie der DRV entscheidet“, so Zimmer. Mit ganz viel Glück freilich könnte sogar das gesamte Hannover-Quintett in Tokio mit im Boot sein. Wenngleich in verschiedenen Klassen.