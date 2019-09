Leverkusen-Boss Rudi Völler zerreißt Bayer-Team nach Champions-League-Blamage gegen Moskau

Am Tag nach der Auftaktpleite in der Königsklasse meldete sich Rudi Völler zu Wort - und teilte kräftig gegen die Leverkusen-Kicker aus. "Das war vor der Pause unterirdisch und nicht Champions League, so eine Leistung haben wir schon lange nicht mehr von unserer Mannschaft gesehen", kritisierte der Geschäftsführer Sport im Bild-Interview.