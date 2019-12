Bayer-Boss Rudi Völler über Videobeweis und Handspiel-Regel: Sehne mich nach der alten Zeit zurück

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hat nach dem 1:0-Sieg von Bayer Leverkusen zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde bei Mainz 05 erneut Kritik an der zu Saisonbeginn eingeführten Handspielregel geübt. "Auch wenn wir gewonnen haben: Ich sehne mich nach der alten Zeit zurück, als angelegter Arm noch angelegter Arm war. Es ist noch gar nicht solange her, da wurde das noch nicht als Handspiel gepfiffen", sagte Völler am Samstag.