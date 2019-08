Rudi Völler stichelt gegen Europas Top-Ligen: "In Deutschland läuft alles sauber ab"

Völler echauffiert sich über "typisch deutsche Diskussion"

Das Prinzip "Nicht mehr ausgeben als man einnimmt" werde laut Völler in Deutschland erfolgreich praktiziert und mache den Unterschied zu vielen Klubs in Italien und Spanien aus. Die Frage, ob dieses seriöse Wirtschaften zulasten der Wettbewerbsfähigkeit im Europapokal gehe, bezeichnete der 59-Jährige als "typisch deutsche Diskussion".

"Wir haben in Deutschland mit dem FC Bayern einen Klub, der im Prinzip jedes Jahr die Champions League gewinnen kann", argumentierte Völler. Das Aus der Münchener im Achtelfinale der vergangenen Saison gegen den FC Liverpool ändert aus seiner Sicht nichts an dieser These. Völler habe jedenfalls noch nirgendwo gelesen, dass Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen hat mit dem vielen Geld, das dem Verein zur Verfügung stünde.

"... und dann wird ganz schnell der deutsche Fußball zu Grabe getragen"

Zudem müsse der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen schmunzeln, dass der deutsche Fußball ganz schnell zu Grabe getragen werde, nur weil in der vergangenen Saison lediglich Eintracht Frankfurt ab dem Achtelfinale die Fahne der Bundesliga hochgehalten hatte. Die Hessen waren 2018/19 bis ins Halbfinale der Europa League vorgedrungen und dort am FC Chelsea gescheitert. "Bedenkt man, was unseren deutschen Vereinen an Geldern zur Verfügung steht, machen wir es ganz ordentlich", lautet das Resümee des früheren Weltklassestürmers.