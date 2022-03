Rudi Völler träumt von Duo Kai Havertz und Florian Wirtz bei der WM: "Das würde mir sehr große Freude bereiten"

Rudi Völler hat als Spieler die legendären Duelle zwischen Deutschland und den Niederlanden. Unvergessen, als er auf dem Weg zum WM-Titel 1990 im Achtelfinale von Frank Rijkaard angespuckt wurde. Vor dem Spiel der beiden Nachbarländer am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD) sagt der heute 61-Jährige im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND+): "Eine gewisse Rivalität ist nach wie vor da, das ist nun mal so bei einem direkten Nachbarn. Die Giftigkeit, die damals aber in beinahe jedem Spiel aufkam, gibt es heute zum Glück nicht mehr."

