Völler zu Kritik an Löw wegen Müller, Hummels und Boateng: "Muss er sich gefallen lassen"

Ex-Teamchef Rudi Völler hat Joachim Löw nach dem 0:6-Debakel der Nationalmannschaft in der Nations League in Spanien in Schutz genommen. Der Sportchef von Bundesligist Bayer Leverkusen sprach sich zudem dafür aus, mit Löw als Bundestrainer bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr weiterzumachen. "Ja, auf jeden Fall", sagte Völler am Sonntag in der Talksendung Sky90 auf eine entsprechende Frage. "Ich hoffe natürlich, dass es ein einmaliger Ausrutscher war und denke auch, dass der Jogi das noch in den Griff bekommt", sagte Völler weiter, befand allerdings mit Blick auf die Debatte um die ausgemusterten Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng: "Die Kritik mit den drei Ausgemusterten muss er sich gefallen lassen."

