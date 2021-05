Rudi Völler über die deutschen EM-Chancen, seine Turnier-Favoriten und die Unruhe beim DFB

Rudi Völler wurde 1990 mit Deutschland Weltmeister. In 90 Länderspielen für die Nationalmannschaft erzielte der jetzige Sportgeschäftsführer von Bayer Leverkusen 47 Treffer. Am Dienstag wurde er offiziell in die Hall of Fame im Deutschen Fußball Museum in Dortmund aufgenommen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Nacht der Legenden aufgezeichnet, die am 2. Juni im Anschluss an das Länderspiel Deutschland gegen Dänemark bei RTL zu sehen ist. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), spricht Völler über den neuen Bayer-Coach Gerardo Seoane, Bundestrainer Joachim Löw, die EM und den DFB. Zudem äußert er sich zu den Entwicklungen von Florian Wirtz und Kai Havertz.

