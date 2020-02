Bayer-Boss Völler: Klinsmann hat Trainer-Job bei Hertha BSC "unterschätzt"

Jürgen Klinsmann hat den Trainerjob bei Hertha BSC nach Ansicht von Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler "auch ein bisschen unterschätzt". Es sei etwas anderes "als Nationaltrainer, egal jetzt ob in Deutschland oder der USA", sagte Völler in der TV-Sendung 100% Bundesliga - Fußball bei Nitro. Klinsmann war in der Vorwoche nach nur zehn Spielen als Trainer der Berliner wieder zurückgetreten und hatte damit tagelange Diskussionen ausgelöst.