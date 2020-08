Rudi Völler bleibt im Transfer-Poker um Kai Havertz hart: Darum werden wir nicht nachgeben

Zocken, um die Ablösesumme zu drücken? Im Fall des vor allem vom FC Chelsea umworbenen Kai Havertz hat Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer Leverkusen dieser - vor allem in Corona-Zeiten beliebten - Taktik der Einkäufer einmal mehr einen Riegel vorgeschoben. "Es mag ja in Zeiten von Corona tatsächlich sein, dass die Ablösesummen für viele Spieler gesunken sind. Aber Corona hin, Corona her - bei solchen Ausnahmespielern wie Havertz oder Jadon Sancho ist das nicht der Fall. Für sie gibt es keinen Corona-Preisnachlass", sagte der 60-Jährige dem SPORTBUZZER.

Das komplette Interview mit Rudi Völler Rudi Völler über die Triple-Chance des FC Bayern, persönliche CL-Erlebnisse und die Stärke der Bundesliga

Kai Havertz: Die Karriere des Leverkusen-Youngsters in Bildern Kai Havertz hat schon in jungen Jahren bei Bayer Leverkusen und der deutschen Nationalmannschaft Eindruck hinterlassen. Der SPORTBUZZER zeigt seine Karriere in Bildern. ©

Klar ist: Wenn Leverkusen Havertz ziehen lässt, will der Werksklub Geld sehen - und davon nicht zu wenig. Aktuell liegt der Marktwert des Profis laut des Portals transfermarkt.de bei 81 Millionen Euro. Bayer soll jedoch 100 Millionen fordern. Völler erklärt, warum: "Was Kai Havertz so interessant macht, ist die Tatsache, dass er auf vier oder fünf Positionen Weltklasse verkörpert." Zudem läuft der Vertrag des von vielen als künftiger Superstar der Branche gehandelten Havertz noch bis 2022. Und wie ist nun der Stand der Verhandlungen, Herr Völler? "Diesbezüglich gibt es nichts Neues, und wir sehen das alles nach wie vor sehr entspannt", sagte der Bayer-Boss dem SPORTBUZZER.