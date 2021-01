Rudi Völler kritisiert Transfer-Aussage von Schalke-Stürmer Mark Uth: "Nicht fordern, abliefern" 

Obwohl Völler "viel von Uth" hält, konnte der Leverkusen-Boss für die öffentlichen Aussagen nur wenig Verständnis aufbringen. "Ich weiß, dass er es nicht so böse gemeint hat. Das sollte man aber normalerweise nicht machen ", so Völler, der eine ebenso klare Ansage hinterherschob. " Nicht fordern, abliefern. Das macht mehr Sinn. "

Schneider gibt Uth recht

Auch von Ex-Trainer und -Manager Stefan Effenberg bekam Uth Gegenwind. "Er schießt ja direkt auch seine Mitspieler an und im Endeffekt auch die Verantwortlichen, die den Kader zusammengestellt haben. Das macht man nicht als Spieler", schlug sich der 52-Jährige auf die Seite von Völler. Die Reaktion der S04-Verantwortlichen fiel jedoch versöhnlich aus. So gab Sportchef Schneider dem Angreifer mit dessen Einschätzung recht. "Mark ist ein toller Junge, ein hervorragender Spieler. Er interessiert sich auch für das große Ganze. Wir ziehen an einem Strang", machte er deutlich. S04 will tätig werden, erklärte Schneider. Und weiter: "Wir versuchen, die Mannschaft zu verstärken. Es ist aber nicht einfach bei den wirtschaftlichen Verhältnissen, die hier leider herrschen."