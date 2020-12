Rudi Völler lobt Bundesliga: "Ein Top-Produkt" - Blumen für Lewandowski und Neuer

Schmeichelhafte Worte vor dem Topspiel. Die Wahl von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski zum Weltfußballer ist nach Überzeugung von Rudi Völler auch Ausdruck für den internationalen Stellenwert der Bundesliga. Der Pole habe sich die Auszeichnung redlich verdient und sie sei auch gut für den deutschen Fußball, sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen am Samstag bei Sky.

"Ich finde, dass wir uns in der Bundesliga hier in Deutschland immer einen Tick zu klein machen im Vergleich zu den Spaniern oder zu den Engländern und auch teilweise zu den Italienern. Die Bundesliga ist ein Top-Produkt", betonte Völler vor dem Spitzenspiel der Werkself gegen den FC Bayern. Gastgeber Leverkusen hatte Lewandowski und den frisch gekürten Welttorhüter Manuel Neuer mit Blumen empfangen. Völler und Geschäftsführer Fernando Carro übergaben den beiden Stars des FC Bayern am Samstag kurz vor dem Anpfiff die Sträuße sowie Geschenke.