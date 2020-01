Rudi Völler über den Nübel-Transfer, einen Wechsel von Havertz und die Arbeit von Klinsmann bei der Hertha

Neuer hatte erst am Montag klare Signale in Richtung Nübel gesendet und betont, dass er keinen Zentimeter von seinem Stammplatz zurückweichen werde. Der Vertrag des Nationalkeepers in München läuft noch bis 2021. Auch wenn dem 33-Jährigen von den Bayern nach SPORTBUZZER-Informationen noch kein konkretes Angebot zur Verlängerung vorliegt, würde der deutsche Rekordmeister den Torhüter gern noch länger an sich binden. Sollte es dazu kommen, hätten sich Nübels Perspektiven in München weiter verschlechtert.