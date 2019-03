"Noch eine gute Generation": Rudi Völler sorgt sich um Zukunft des deutschen Fußballs

"Vor Jahren hatten wir noch ein Überangebot an Top-Spielern", erklärte Völler. "Das ist in den nachfolgenden Generationen nicht mehr so. Da müssen wir aufpassen, nicht in ein Loch zu fallen." Einen Anlass, die Arbeit in der Nachwuchsförderung grundsätzlich infrage zu stellen, sieht der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen darin aber nicht. "Wir dürfen nicht alles in Schutt und Asche legen, was wir haben", so Völler. "Bis 2017 war alles super. Warum? Weil wir erfolgreich waren. Jetzt kann nicht auf einmal alles schlecht sein."

So zieht Völler Lehren aus der eigenen Profi-Laufbahn

"Ich habe in Frankreich in Marseille gespielt, ich habe in Italien beim AS Rom gespielt und mich schon damals umgesehen, wie die in der Jugend arbeiten. Da wurde mir schnell klar: In Bremen, wo ich zuvor spielte, haben sie es eigentlich am besten gemacht." Deshalb könne Völler heute noch wenig damit anfangen, wenn in Schwächephasen plötzlich alles infrage gestellt werde, was vorher noch ausgezeichnet funktioniert hat.