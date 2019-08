Leverkusen-Boss Rudi Völler über mögliches Hoeneß-Aus: "Wird der Bundesliga fehlen"

Am 29. August ist es soweit: Uli Hoeneß wird den Gremien des FC Bayern mitteilen, wie seine Zukunft aussieht. Die Bild hatte Ende Juli über den wohl bevorstehenden Rückzug des Präsidenten und Aufsichtratsvorsitzenden der Münchner berichtet. Hoeneß selbst erklärte anschließend umgehend, dass er seine Entscheidung erst intern bekanntgeben wird . Rudi Völler hat nun Stellung zum möglichen Aus der FCB-Legende bezogen . "Es ist schwer vorzustellen, dass er nicht mehr dabei ist", sagte der Sportchef von Bayer Leverkusen beim Sky-Talk "Wontorra On Tour".

Völler über Hoeneß: "Wird sich immer zu Wort melden"

Einen kompletten Rückzug des amtierenden Bayern-Präsidenten kann sich der Leverkusen-Boss hingegen nicht vorstellen. "Ich glaube, dass Uli sich auch in Zukunft zu wichtigen Themen zu Wort meldet - unabhängig davon, in welcher Position er ist. Das ist auch gut so", meinte Völler.

Sein eigener Vertrag als Sport-Geschäftsführer beim Werksklub läuft noch bis Sommer 2022 . "Den werde ich aller Voraussicht nach erfüllen", erklärte er. Auch wenn Völler in der Vergangenheit bereits kurz mit dem Gedanken gespielt habe, vorzeitig aufzuhören, sei er noch immer voll fokussiert. Trotzdem betonte der Ex-Nationalspieler: "Ich werde es nicht bis in alle Ewigkeit machen."

Den Einschnitt für die Liga, sollten Hoeneß, FCB-Vorstandsboss Rummenigge (Vertrag bis Sommer 2021) oder er selbst einmal von der Bildfläche verschwinden, bewertet Völler gelassen . Auf die Frage, ob das Fußball-Oberhaus dadurch an Attraktivität verliert, sagte der Bayer-Chef: "Das glaube ich nicht. Das habe ich in diesem Geschäft gelernt. Es kommen andere nach. Es wird immer weitergehen."

"Wontorra On Tour": Das ist die neue Show bei Sky

Nach dem überraschenden Aus seines "Fußballtalks" zum Ende der vergangenen Saison hat der Wontorra von Pay-TV-Sender Sky das neue Talkshow-Konzept verpasst bekommen. Bei "Wontorra On Tour" spricht der Moderator nicht in einem TV-Studio mit seinen Gästen. Stattdessen besucht "Wonti" seine Gesprächspartnern an ihrer Wirkungsstätte, die Übertragung findet in einem umgebauten Wohnmobil statt.