Sanktionen gegen Abramowitsch: Rüdiger, Azpilicueta und Christensen vor Chelsea-Abschied

Die Verträge von Kapitän Cesar Azpilicueta, Nationalspieler Antonio Rüdiger und dessen Partner in der Innenverteidigung, Andreas Christensen, laufen im Sommer aus. Durch die Sanktionen darf Chelsea – zumindest vorerst – nicht mit dem Trio verlängern. Die Regierung hat im Poker um die drei Profis also erst einmal Fakten geschaffen. Zumindest beim Dänen Christensen ging die Tendenz zuletzt aber ohnehin zum Abschied. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich der 25-Jährige mit dem FC Barcelona auf einen Wechsel geeinigt haben. Auch Azpilicueta soll ein Angebot von den Katalanen vorliegen haben. Rüdiger hatte sich zu seiner Zukunft zuletzt bedeckt gehalten.

Chelsea kündigt Gespräche mit Regierung an

Chelsea reagierte am Donnerstagnachmittag allerdings auf die Nachricht und kündigte Gespräche mit der Regierung an. Diese hatte den Blues eine gesonderte Lizenz bewilligt, die es erlaubt, zumindest den Spielbetrieb aufrecht zu halten – wenn auch unter strengen Auflagen. So dürfen die Reisekosten zu Auswärtsspielen jeweils nicht mehr als 20.000 Pfund (etwa 24.000 Euro) betragen. Man wolle nun "Gespräche über den Umfang der Lizenz zu führen. Dazu gehört auch, dass wir eine Änderung der Lizenz beantragen werden, damit der Klub so normal wie möglich arbeiten kann", hieß es im Chelsea-Statement.