Biss-Attacke gegen Frankreich-Star? Rüdiger zeigt Reue und berichtet von Gespräch mit Pogba

Schmerzverzerrt hielt sich Paul Pogba plötzlich die Schulter. DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger kam bei der 0:1-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft dem französischen Mittelfeldspieler mit seinem Mund sehr nahe. Es sah so aus, als ob er ihn gebissen hätte. Rüdiger entschuldigt sich jetzt für die Aktion.

"Da darf ich mit dem Mund nicht so an seinen Rücken hingehen - gar keine Frage - das sieht unglücklich aus", sagte der Verteidiger. "Paul und ich haben uns nach Abpfiff sehr freundschaftlich ausgesprochen und er hat im Gespräch mit mir und dann auch auch Interview sowieso bestätigt, dass das kein Biss war wie der ein oder andere Außenstehende es zuerst meinte. Auch im Spiel sagte der Schiedsrichter noch zu mir, dass er mich bestraft hätte, wenn es für ihn eine Tätlichkeit gewesen wäre."

Auch Pogba spielte die Szene schon direkt nach dem Abpfiff runter. "Wir sind Freunde. Das war nichts Großes. Ich denke, Sie haben die Fernsehbilder gesehen, das ist alles vorbei, das gehört der Vergangenheit an, ich schreie nicht nach Gelben oder Roten Karten für solche Aktionen", erklärte der Franzose nach dem Spiel.

Die ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer kritisierten die Aktion von Rüdiger in der Halbzeitpause des Spiels. "Ist das seine Vorstellung von eklig sein? Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen gute Zweikämpfe gewinnen, anstatt die Gegner anzuknabbern", so Mertesacker. Vor dem Match hatte der deutsche Nationalspieler gefordert, dass das DFB-Team "auch mal ekelig sein" müsse. "Nicht immer nur lieb, lieb, lieb. Gegen diese Spieler musst du auch mal früh ein Zeichen setzen", sagte Rüdiger.