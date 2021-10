Rüdiger, Sané und Co. eingetroffen: Bundestrainer Hansi Flick begrüßt DFB-Spieler in Hamburg

Bundestrainer Hansi Flick hat die Nationalmannschaft am Montagabend in Hamburg versammelt. Dort steht am kommenden Freitag das erste von zwei WM-Qualifikationsspielen gegen Rumänien auf dem Programm. Drei Tage später ist Nordmazedonien in Skopje der Gegner. Mit zwei Siegen kann Tabellenführer Deutschland im Idealfall schon vor den letzten zwei Spieltagen im November als Gruppensieger das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar lösen. "Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren", kündigte Flick an.

Anzeige