Rudolf-Harbig-Stadion bekommt neuen Rollrasen – Dynamo Dresden testet zwei Mal

"Der Rollrasen kommt von einem Anbieter, der an der holländischen Grenze beheimatet ist", ergänzt Hocke. Am Montag traf der neue Rasen ein, am Dienstag wurde der alte abgefräst, am Mittwoch bis 22.30 Uhr neuer Rasen verlegt. Ein Drittel der Fläche war bis dahin schon geschafft. Der Rest soll an diesem Donnerstag ausgelegt werden. Die übrigen Arbeiten sind für Freitag eingeplant, dann beginnt auch die Feinpflege der neuen Halme. Es sieht also gut aus, dass am 14. Januar (18.30 Uhr) hier auf prima Geläuf gegen den Hamburger SV gespielt werden kann.