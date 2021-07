Nach Rassismus-Eklat um Moster: BDR-Präsident Rudolf Scharping hält weitere Sanktionen für möglich

Rad-Sportdirektor Patrick Moster muss nach dem Ausschluss aus dem Olympia-Team in Tokio wegen seiner rassistischen Entgleisung mit weiteren Sanktionen rechnen. Er könne sich vorstellen, „dass es eine gewisse Zeit der Suspendierung geben kann, was internationale Sportereignisse angeht“, sagte Rudolf Scharping als Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) am Donnerstag dem Deutschlandfunk. Darüber sei auch schon mit dem Weltverband UCI gesprochen worden, meinte der frühere Bundesverteidigungsminister weiter.

